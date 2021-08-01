Представлений унікальний автодом-амфібія

Американська компанія Cool Amphibious Manufacturers International (CAMI) випускає унікальний автодом-амфібію з приголомшливим рівнем комфорту, повідомляє Автоцентр.

Чого тільки не придумають виробники для задоволення попиту на ексклюзивні автобудинки. І тому приклад компанія Cool Amphibious Manufacturers International (CAMI), яка спеціалізується на випуску нетипових автомобілів-амфібій. В її лінійці є оригінальний кемпер розміром з повноцінний туристичний автобус - довжиною 12,9 м. Як багато хто вже зрозуміли, головною відмінною рисою машини є його можливість плавати.

Кемпер-амфібія Terra Wind RV приводиться в рух турбодизелем двигуном Caterpillar 3126Е потужністю 330 к. с., який розганяє багатотонну машину по шосе до значних 128 км/год. А ось плаває кемпер вже не так швидко - з максимальною швидкістю 14 км/год. Для того щоб заїхати в воду автодом повинен обов'язково зупиниться, після чого по портам кузова навішують спеціальні спеціальні буї для стабілізації руху.

Terra Wind RV предлагет височайний рівень комфорту. Усередині є вітальня з розкішними меблями, шкіряними диванами, мармуровими підлогами і гранітними стільницями. Не залишать байдужими широченне двоспальне ліжко і джакузі. У кормовій частині автодом обладнаний відкритим майданчиком для прийняття сонячних ванн, заняттям дайвінгом, а також для швартування двох гідроциклів.

Однак є у всі цього ексклюзиву і недоліки. По-перше, на ньому не рекомендується плавати в морі, тому про романтичні далеких круїзах можна забути. Річки та озера - ось ідеальне місце існування цієї амфібії. І другий мінус, як можна здогадатися, є ціна Terra Wind RV, яка стартує від 850 тис. доларів і при наявності тих чи інших опцій легко перевищує мільйон «вічно зелених».