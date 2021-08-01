На західному кордоні України черги: чекають понад 300 автомобілів

У неділю, 1 серпня, на західному кордоні України спостерігаються черги. Загалом на перетин державного кордону станом на 15:00 очікували понад 300 транспортних засобів, повідомляє РБК-Україна.

На кордоні з Польщею черги утворилися на пунктах пропуску "Грушів" та "Краковець", там на пропуск чекають 30 та 90 автомобілів відповідно.

На словацькому кордоні черги на пунктах пропуску "Ужгород" та "М.Березний". На цих прикордонних пунктах стоять 35 та 45 автомобілів відповідно.

На перетин кордону з Угорщиною чекають по 50 транспортних засобів у пунктах пропуску "Тиса" та "Лужанка". І ще 10 автомобілів стоять у черзі на пункті пропуску "Дяково", що на кордоні з Румунією.

Автор: Дмитро Левицький