7 кімнатних рослин, які очистять повітря

Висока вологість, недостатня вентиляція у приміщенні та токсичні продукти шкідливі для здоров'я. Лаки, фарби, вироби з пластику та побутова хімія теж сильно забруднюю повітря отруйними та токсичними речовинами.﻿, повідомляє 24 Канал.

Щоб очистити повітря вдома, можна придбати спеціальні пристрої та професійні зволожувачі повітря. Або ж їх можна замінити на безпечні рослини. Ідеї 24 діляться із вами списком та порадами щодо догляду за корисними вазонами.

Рослини, які зволожать та очистять повітря

Плющ звичайний

Ця рослина вам точно буде до вподоби, адже вона швидко росте, невибаглива у догляді та додасть вашій квартирі затишку. До того ж плющ здатний ефективно поглинати вуглекислий газ, всмоктувати шкідливі мікрочастинки та нейтралізувати дію токсинів. Він має антибактеріальну та протиалергенну дію, тому це ідеальний очисник повітря для дому, який принесе неабияку користь вашому здоров'ю. Також плющ врятує вологе приміщення від цвілі, а, отже, чудово підійде для ванної кімнати та санвузла.

Догляд: рослина потребує періодичного зволоження: оприскуйте, часто поливайте та забезпечте доступ сонячного проміння. Знайдіть для плюща прохолодне місце та підживлюйте 1 раз на 2 тижні влітку та 1 раз на місяць взимку.

Пеперомія туполиста

Цей вазон точно стане окрасою кімнати. Рослина має кругле темно-зелене листя, яке чудово зберігає вологу. Пеперомія здатна очищати повітря від шкідливих речовин: формальдегіду, бензолу та інших токсинів. Має антибактеріальну, противірусну дію та активно забезпечує повітря чистим киснем.

Догляд: пеперомія доволі невибаглива у догляді та не потребує особливих умов. Пересаджуйте рослину раз у 2 роки, обирайте для цього слабокислі пухкі ґрунти. Підтримуйте у приміщенні температуру 20 – 25 градусів, рясно поливайте раз на тиждень та не забувайте оприскувати водою.

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Хлорофітум хохлатий

Цю стійку рослину важко занедбати, тому вона точно буде вам до вподоби. Хлорофітум ефективно очищує повітря від формальдегідів, чадного газу, бензолу, оксиду вуглецю та ксилолу, тому є чудовим вазоном для вашого дому. Якщо у квартирі є курці, то ця рослина точно стане у пригоді, адже буде слугувати фільтром від сигаретного диму.

Догляд: хлорофітум любить прохолодні світлі приміщення без прямого сонячного проміння та відносно сухий ґрунт. У тіні він уповільнює свій ріст. Влітку частіше зволожуйте та підживлюйте вазон раз на місяць.

Фікус Бенджаміна

Фікус – це найкращий фільтр від пилу, алергенів та шкідливих речовин. Його щільне темно-зелене листя ефективно поглинає шкідливі гази: ацетон, бензол і трихлоретилен.

Догляд: знайдіть для рослини світле місце, поливайте раз на тиждень та підтримуйте ґрунт вологим. Не забувайте підживлювати фікус кожні 2 тижні.

Спатифілум

Ця квітуча рослина стане чудовим декором для дому. Вона користується неабиякою популярністю через невибагливість у догляді. Спатифілум допоможе очистити повітря від летючих органічних сполук: формальдегіду, трихлоретилену та бензолу.

Догляд: дайте рослині достатньо сонячного світла та підтримуйте температуру повітря 18 – 22 градуси. Спатифілум любить високу вологість, тому потребує періодичного обприскування. Підживлюйте його влітку та восени 1 раз на тиждень, узимку – 1 раз на місяць.

Драцена маргіната або драцена облямована

Драцена додасть вашому приміщенню тропічної екзотики. Її здерев'яніле стебло і витягнуте листя ефективно борються зі шкідливими речовинами. Драцена здатна поглинати до 70% небезпечних домішок із повітря та дезінфікувати його.

Догляд: драцена потребує світлого місця та щотижневого поливу. З квітня по серпень удобрюйте рослину кожні 2 тижні.

Антуріум

Квіти цієї рослини часто називають "вогняними язиками". Вони зроблять будь-яке приміщення затишним, а повітря – чистим. Антуріум дієво бореться зі шкідливими речовинами: всмоктує аміак, формальдегід, толуол та ксилол. Також він може зменшувати електромагнітне випромінювання, тому ставте його поруч із побутовою технікою.

Догляд: забезпечте рослині світле місце з підвищеною вологістю та рясний полив. Рекомендуємо поставити її біля вікна, пересаджувати щороку і підживлювати весною та влітку.