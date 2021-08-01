КрАЗ почав поставку техніки до Євросоюзу

З воріт ПрАТ "АвтоКрАЗ" днями вивезли новенькі повнопривідні шасі, які призначені для однієї з країн ЄС, повідомляє Автоцентр.

Кременчуцький автозавод черговий раз довів, що живий, продовжує працювати і постачати машини замовникам. Причому яким!

Підприємство оприлюднило інформацію про відправку партії повноприводних шасі КрАЗ-6322 (6х6) в ЄС.

Куди саме не повідомляється, відомо лише, що в одній з країн Євросоюзу на шасі встановлять надбудови спеціального назначенія. Машини з пісочним забарвленням кабіни мають односхилу задню ошиновку і привертають увагу ковпаками на колесах. Шасі вирушили до Європи не свїм ходом, а на тралах, запряжених сідельними тягачами Volvo FH.

У соцмережах вже почалося бурхливе обговорення цієї події, зокрема деякі користувачі засумнівалися у відповідності кременчуцьких вантажівок екологічним стандартам ЄС.

Нагадаємо, що деякі моделі КрАЗ, зокрема повнопривідні 6322, отримали сертифікат Євро 6 ще в 2019 році.