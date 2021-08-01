У НАТО розповіли про можливості удару по Росії в Чорному морі

Кораблі НАТО в теорії можуть відкрити вогонь по російському флоту в Чорному морі. Про це заявив командувач ВМС США в Європі і Африці адмірал Роберт Берк, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, можливість удару існує в тому випадку, якщо Росія вчинить провокацію щодо сил Альянсу, і капітан корабля НАТО розцінить це як загрозу.

"Я не збираюся вимагати від своїх командирів приймати перший удар в щелепу" , - заявив американський адмірал.

Водночас він підкреслив, що військові також не стануть стріляти першими.

Берк зазначив, що кораблі та літаки Росії постійно супроводжують сили НАТО в Чорному морі, і зазвичай дії російських військових і виглядають актами агресії.