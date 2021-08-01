Ізраїльська розвідка має докази атаки Ірану на танкер

Іран несе відповідальність за напад в Індійському океані на танкер Mercer Street, ізраїльська розвідка має докази цього, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я вказую, з усією певністю: Іран здійснив атаку проти судна. Є дані розвідки, що підтверджують це, і ми очікуємо, що міжнародне співтовариство дасть ясно зрозуміти іранському режиму - він зробив серйозну помилку", - цитує прем'єра видання The Jerusalem Post.

Він зазначив, що в ході атаки використовувався безпілотник проти судна, яке Іран визнав пов'язаним з Ізраїлем метою. Так, танкер Mercer Street, що належить Японії і йшов під прапором Ліберії, управлявся компанією Zodiac Maritime, якою володіє ізраїльський мільярдер Еяль Офер.

Беннет пообіцяв дати відповідь на такі дії Ірану. Прем'єр підкреслив, що "агресивність Ірану загрожує не тільки Ізраїлю, але і шкодить глобальним інтересам, тобто свободі навігації та міжнародній торгівлі".

Тим часом Ізраїль працює з іншими країнами, в основному з США і Великобританією, з метою домогтися обговорення дій Ірану в РБ ООН і їх засудження.

Японський танкер Mercer Street, який прямував без вантажу з Дар-ес-Салама в Ель-Фуджайра, зазнав нападу на півночі Індійського океану. В результаті загинули два члени екіпажу - підданий Великобританії і громадянин Румунії.

Іранський телеканал Al Alam TV з посиланням на неназвані джерела стверджував, що атака на судно була здійснена у відповідь на передбачуваний напад Ізраїлю на військовий аеропорт "Аль-Дабаа" в Сирії. Джерело повідомило, що в результаті ізраїльського авіаудару в ніч на 22 липня, нанесеного по району Аль-Кусайр на заході сирійській провінції Хомс, загинули двоє "бійців опору", а також знищені склади зброї і боєприпасів руху "Хезболла".

Влада Ірану відкинула причетність до атаки на танкер Mercer Street в Індійському океані.