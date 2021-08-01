Вакцини Pfizer і Moderna подорожчають

Американські фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna збільшують ціни на вакцини проти коронавірусу. Прайс оновлюють через зростання попиту на препарат, повідомляє Сегодня.

Згідно з даними ЗМІ, закупівельна ціна вакцин Pfizer для країн ЄС зросла на понад 26%, а препаратів Moderna – майже на 13%.

Як зміняться ціни:

Одна доза вакцини Pfizer збільшилася з 15,5 до 19,5 євро;

Одна доза Moderna – c 19 до 21,5 євро.

У 2022 році попит на вакцини від Pfizer і Moderna продовжить рости в країнах з розвиненою економікою, бо в них почнеться повторна вакцинація.