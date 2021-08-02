Спалюємо зайвий жир і нарощуємо м'язи: потужний суперсет від тренера

Те, що закінчується літо, ще не причина відмовлятися від ідеї працювати над своїм тілом. Тому не потрібно здаватися! Продовжуйте робити впевнені кроки назустріч побудові рельєфу власної мрії. Далі крутий суперсет, який дозволить не лише спалити зайвий жир, а й наростити м'язи, повідомляє 24 Канал.

Вибуховим суперсетом, за допомогою якого можна не лише спалити жир, а й наростити м'язи, поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Він рекомендує виконувати його тим, хто хоче удосконалити своє тіло, але не готовий ходити до спортзалів.

"Один з моїх улюблених способів спалювати жир і нарощувати м'язи – використовувати суперсети високої інтенсивності. Замість того, щоб тренуватися на кількість повторень, тренуйся на час, а також відпочивай половину робочого часу", – закликає тренер.

Суперсет для спалювання жиру та нарощування м'язів

Задача від тренера. Виконай ці 3 вправи упродовж 5 раундів: 40 секунд роботи на максимум і 20 секунд відпочинку між вправами.

Присідання сумо з гантелями та підйомом;

Плавне опускання гантель по всьому тілу та підйом;

Відтискання з гантелями та підйомом рук по черзі.

Дивися на відео, як правильно виконувати суперсет від Ніка Волкера: