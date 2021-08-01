Польща надасть консульську допомогу білоруській спортсменці в Японії

Посольство Польщі в Токіо надасть консульську допомогу білоруській спортсменці Христині Тимановській, яку Національний олімпійський комітет Білорусі намагається силою повернути до Мінська, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в заяві білоруської опозиційної організації "Народне антикризове управління".

Організація вела переговори з диппредставництвами Польщі та Австрії про допомогу Тимановській - допомогти їй погодилися польські дипломати.

"МЗС Польщі вже дало відповідне доручення консулу Польщі в Токіо, з яким вже встановлює зв'язок білоруська діаспора в Японії" , - заявили в Народному антикризовому управлінні.

Наразі Тимановська перебуває в аеропорту під захистом поліції. В аеропорту також перебувають представники білоруського НОК, які намагаються повернути Тимановську в олімпійське селище.