Шмигаль оцінив готовність до опалювального сезону
Станом на середину липня до опалювального сезону в Україні підготовлено від запланованого понад 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, повідомляє Кореспондент.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уже більше 50% об'єктів готові до опалювального сезону. На цьому тижні відбулося засідання Антикризової енергетичного штабу, ключовою темою якого була планова підготовка і стабільне проходження осінньо-зимового періоду. За інформацією ОДА, станом на середину липня підготовлено від запланованого більш 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, 51% котелень, 54% теплових мереж", - написав Шмигаль.