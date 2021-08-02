"Динамо "стартувало в УПЛ з розгрому "Вереса". Матч закінчився з рахунком 4:0 на користь киян, повідомляє РБК-Украина.

Команди грали на столичному НСК"Олімпійський".

Футболісти команди, очолюваної Мірчі Луческу, в результаті перемоги набрали три бали.

Голи забили: Попов (4), Гармаш (6), Тимчик (42), Циганков (86, пен.).

Нагадаємо, що "Динамо" підписало контракт з бомбардиром з Венесуели Еріком Раміресом.

Також "Динамо" підписало екс-півзахисника "Колоса" Антюха.