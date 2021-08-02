"Динамо" стартувало в УПЛ з розгрому "Вереса"
"Динамо "стартувало в УПЛ з розгрому "Вереса". Матч закінчився з рахунком 4:0 на користь киян, повідомляє РБК-Украина.
Команди грали на столичному НСК"Олімпійський".
Футболісти команди, очолюваної Мірчі Луческу, в результаті перемоги набрали три бали.
Голи забили: Попов (4), Гармаш (6), Тимчик (42), Циганков (86, пен.).
Нагадаємо, що "Динамо" підписало контракт з бомбардиром з Венесуели Еріком Раміресом.
Також "Динамо" підписало екс-півзахисника "Колоса" Антюха.