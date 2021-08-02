Трамп заявив про нові докази порушень на президентських виборах

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром з'являться нові докази порушень, які нібито мали місце на президентських виборах 2020 року, повідомляє Лента.Ру.

"Є значні й неспростовні докази того, що вибори були підірвані через шахрайство і порушення на такому рівні, якого наша країна ніколи раніше не бачила", - заявив він.

Політик також звинуватив засоби масової інформації, які нібито пов'язані з "радикальними лівими демократами", в приховуванні реальних фактів.

Раніше колишній заступник генпрокурора США Річард Донохью надав докази спроб експрезидента Дональда Трампа вплинути на результати президентських виборів 2020 року. Підтвердження дій Трампа містяться в записці, яку Донохью передав комітету з нагляду Палати представників.

У ній повідомляється, що 27 грудня 2020 року Трамп звернувся до виконуючого обов'язки генпрокурора Джеффрі Розену з вимогою оголосити вибори президента США корумпованими й незаконними.