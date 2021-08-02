2 серпня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

В Україні - День пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь, в США - День автоматизованого проєктування, День собаки-помічника, День сендвіч-морозива, День книжки-розмальовки, в Білорусі - День десантників і сил спеціальних операцій ЗС, в Канаді - День провінції Нью-Брансвік, День Британської Колумбії, Цивільне свято. День спадщини в Альберті, день Террі Фокса, натальний день, повідомляє УНИАН.

У Барбадосі - Свято врожаю, в Самоа - День праці, в Тувалу - День дітей, в Коста-Ріці - День Ангельської Діви, в Гайані, на Багамах, Домініці, Ангільї, Монтсерраті - Серпневий понеділок, в Ісландії - День торгівлі, в Замбії - День фермера.

В Азербайджані - День національного кіно, в Македонії - День Республіки, в Шотландії - літні банківські канікули, в Польщі - День пам'яті жертв геноциду сінті й рома, в Словенії - День авіації, в Австралії - День пікніка на Північній території.

Пам'ятні дати 2 серпня, річниці та події

Сьогодні - День народження поштової скриньки. Вважається, що перша була встановлена в Парижі 2 серпня 1653 року. Вона актуальна і на сьогодні, ось тільки трансформувалася зі збитої картонної коробки в унікальні арт-об'єкти. Особливо люблять цим розважатися жителі Каліфорнії, де на тлі яскравих галявин біля приватних будинків встановлені найнесподіваніші конструкції – поштові скриньки у вигляді пожежних машин, древніх соборів, акул, черепах, кошенят та іншої живності.

У 1824 році в Нью-Йорку відкрилася П'ята авеню, що стала на сьогодні місцем розташування найфешенебельніших магазинів, також на ній - велика кількість пам'яток архітектури, історичних і культурних центрів. Її ще називають "милею мільйонерів". Авеню ділить острів Манхеттен на дві частини і є точкою відліку для вулиць Нью-Йорка. П'ята авеню - одна з небагатьох великих вулиць Манхеттена, де ніколи не ходили трамваї. Спочатку по ній курсували великі двоярусні автобуси, але і вони були скасовані.

У 1887 році Роуеллом Ходжем в США був запатентований колючий дріт. Ідея була прозаїчна - Ходж придумав її, спантеличений тим, як захистити пасовища для худоби.

У 1989 році сталася трагедія біля Київського Головпоштамту. Того дня о 16 годині 20 хвилин обвалився "козирок" і колонади перед входом до будівлі. 11 людей загинули. Йшов невеликий дощ, тому люди зібралися під стінами поштамту, де тоді проходив ремонт. Після того, як робітники пішли на обід, портик вагою понад 700 тонн раптом звалився. Звук обвалу було чути за кілька кварталів. Найбільш достовірною причиною обвалу називають необережність і порушення правил проведення будівельних робіт.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 серпня вшановує пам'ять пророка Іллі. Інші назви свята: "Ілля-пророк", "Ілля сердитий", "Громобій". До речі, вважається, що 2 серпня - день перелому літа і повороту на осінь.

Що сьогодні не можна робити

З Ільїна дня не можна купатися у водоймах. Не рекомендується пускати вуличних тварин до себе додому. А рибалкам не варто брати рибу з червоними очима, її краще відпустити. Щоб не розлютити Іллю не варто під час дощу голосно шуміти і веселитися, бути у воді або стояти під деревом.

Прикмети на 2 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

дощ - до хорошого врожаю пшона;

з ранку хмарно - сівба озимих буде ранньою;

багато мошкари - теплі дні продовжаться.

Іменини 2 серпня

Іменини у Афанасія, Олексія, Сергія, Івана та Петра.