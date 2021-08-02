Церковне свято 2 серпня - що відзначають православні, прикмети і заборони дня

Найголовніше з них - день пам'яті святого пророка Божого Іллі. Він вважається першим незайманим Старого Завіту і народився в Фесвії Галаадської в коліні Левіїном за 900 років до втілення Бога Слова. Ільїн день відзначали і наші предки в давнину, повідомляє УНИАН.

Церковне свято сьогодні - день святого пророка Іллі

Переказ свідчить, що з самого дитинства хлопчик дотримувався строгого посту і проводив дні та ночі в молитві. Покликаний до пророчого служіння при ізраїльському царі Ахаві, пророк став полум'яним ревнителем істинної віри й благочестя. У той час люди поклонялися язичницьким богам. Ілій не зміг з цим змиритися, став звинувачувати правителів в безчесті та закликати народ повірити в Христа Спасителя.

Імператор не послухався. Тоді пророк Ілля оголосив йому, що, в покарання три роки не буде ні дощу, ні роси на землі й посуха припиниться тільки по його молитві. І дійсно, по молитві пророка небо уклалося, настала посуха і голод по всій Землі. За цей час пророк зробив багато чудес - давав їжу і воду віруючим і воскрешав померлих. Після закінчення трьох років Ілля запропонував вибрати двох людей різної віри та подивитися, чий Господь істинний. Православ'я здобуло перемогу, а дружина імператора веліла вбити пророка.

Тоді Господь благословив його на життя в відлюдництві, а після, подякувавши за те, що той зберіг тисячі життів його дітей, забрав його живого - у вогняній колісниці. Пророк Єлисей став свідком сходження пророка Іллі на небо у вогняній колісниці та отримав разом з його впала милотию (плащем) дар пророчого духу вдвічі більший, ніж мав пророк Ілля.

Яке сьогодні церковне свято-набуття мощей Афанасія Брестського

Після смерті праведника його тіло 8 місяців лежало на землі без відспівування. Братії повідомили, де воно знаходиться. Святі забрали плоть Афанасія і поховали в своєму монастирі.

Мощі мученика, покладені в мідну раку, прославилися своїми багатьма чудесами. Цілком утвердження Православ'я і остаточне, повне знищення унії - ось у чому бачив Святий Афанасій свою єдину мету, за здійснення якої він віддав своє святе життя.

Свято 2 серпня - преставлення преподобного Авраамія Галицького.

У XIV столітті він подвизався в обителі Сергія Радонезького. Пізніше отримав священний сан. У 1350 році пішов до Галицької країни, де жив відлюдником у печері. Йому з'явилася Божа Матір. А пізніше галицький князь Димитрій просив преподобного принести ікону в місто.

Від тієї ікони відбувалися багато чудес. Князь дав грошей Авраамію на будівництво храму. Обитель звели на місці явлення ікони на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Преподобний Авраамій з'явився просвітителем Галицької країни, заснувавши в ній чотири монастирі, присвячені Божої Матері, що явила йому свою ікону на початку його молитовних подвигів.

Прикмети 2 серпня

довгий та не різкий грім - до негоди, а уривчастий і короткий - до ясної погоди;

дощ 2 серпня віщує рясний урожай пшона;

наші предки в цей день запалювали свічку перед іконою Божої Матері і просили вберегти від пожежі;

у ніч на Іллю часто йдуть дощі;

вважається, що 2 серпня - день прощання з літом, бо "Ілля одягає один зі своїх семи кожухів" і з'являються перші ознаки осені;

з ранку хмарно - сівба озимих повинен бути ранній, а урожай - рясним.

Що не можна сьогодні робити

Навіть невіруючи знають, що після "Іллі" не можна купатися у відкритих водоймах. Також забороняється будь-яка робота. Не можна лихословити та лаятися, стояти на перехрестях і виганяти домашніх тварин з житла.

Що можна робити 2 серпня

Наші предки в цей день влаштовували пишні застілля на честь поваги до святого пророка. Проводили час не тільки з сім'єю, а й з друзями-сусідами, а після - танцювали, грали, веселилися.