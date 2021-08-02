Курс валют Нацбанку на 2 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в понеділок, 2 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 1 серпня, знизився на 7 коп до 26.82 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 31.89 за 1 євро.

Курс рубля зріс на 1 коп до 3.68 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп до 37.44 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 2 коп до 29.62 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп до 6.99 за 1 польський злотий.