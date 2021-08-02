Курс валют Нацбанку на 2 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в понеділок, 2 серпня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 1 серпня, знизився на 7 коп до 26.82 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 31.89 за 1 євро.
Курс рубля зріс на 1 коп до 3.68 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп до 37.44 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 2 коп до 29.62 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп до 6.99 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.816 800
|EUR
|євро
|31.894 600
|RUB
|рубль
|0.367 650
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.444 300
|CHF
|Швейцарський франк
|29.617 100
|PLN
|польський злотий
|6.989 900