Одяг та взуття різко подорожчають до осені: причини

Одяг та взуття в Україні входять у категорію товарів, де вартість в основному формується конкурентним ринком. Тому, якщо ціни на них і підвищуються, то передумовою до цього зазвичай є істотні причини, повідомляє UBR.

Так, за останній рік значно подорожчали енергоносії, що спричинило і подорожчання основних ресурсів, які використовують у виробництві, наприклад, взуття. Будь-який шкірзавод споживає величезну кількість електроенергії, що значно вплинуло на витрати при виготовленні матеріалів для взуття.

"Подорожчала нафта, полімери на підошву, клей і хімія для виробництва шкіри. Тому є об'єктивні процеси, які можуть вплинути на середній рівень цін на взуття, і вони будуть трохи зростати. Але це не вина взуттєвиків" , - коментує керівник Асоціації "Укршкірвзуттяпром" Олександр Бородиня.

За його словами, ціни зростуть не тільки в Україні, а в усьому світі у зв'язку з об'єктивними процесами у світовій економіці.

Карантинні обмеження позначаються на поставках

Оскільки більшість взуття продовжує надходити до нас у вигляді імпорту, про підвищення вартості взуття в роздробі заговорили і такі великі рітейлери, як "Інтертоп". СМО мережі Марія Самплавська зазначає, що крім цін на сировину і курс валют, на цей процес вплине подорожчання логістики через пандемію і затримки на виробництві.

Загалом зараз незначне зростання цін у мережі обумовлене більшою мірою коливаннями курсу, а на товари для школи цінники обіцяють притримувати на рівні торішніх.

"Золоті" контейнери

Експерти кажуть, що істотне зростання цін може бути на більш дорогий і якісний одяг і взуття: якщо порівнювати шифт (зміна) цін текстильного / синтетичного і шкіряного взуття, то це подорожчання швидше відіб'ється на шкірі.

Але в той же час матеріали з Китаю, які вважались дешевими, стануть не такими вже й доступними, помічає глава правління Асоціації підприємств легкої промисловості "Укрлегпром" Тетяна Ізовіт.

"До пандемії Китай був №1 як постачальник сировини: пряжа, тканина, волокна. Контейнерні перевезення коштували в межах до $ 2500, але пандемія все зупинила: пішли нестачі контейнерів і їх подорожчання в рази - доходило майже до $ 10 000! І це тільки перевезти" , - розповідає вона.

Тому більшість виробників змушені були шукати інших потенційних партнерів, щоб не платити за перевезення, що співвідноситься з вартістю самої сировини.

В цілому Ізовіт каже, що робити якісь прогнози на новий сезон складно з огляду на аномальне зміщення сезонів. Торік українська індустрія вже значно "просіла" через як таку відсутність зими.

Склади з одягом і взуттям на період пандемії залишалися затовареними через низький попит, а єдиними, кому вдалося якось втриматися на плаву стали спортивний одяг і сегмент "кежуал".

Відбивають втрати

З урахуванням того, що торік наші виробники залишилися в мінусі, в цьому році, за словами експертів, вони все-таки будуть змушені підняти ціни. Тиснуть і податки, і підвищення мінімальної заробітної плати і питання щодо газу.

"Щоб отримати тканину текстильників, щоб обробити шкіру для того ж взуття, потрібна глибока переробка, де використовується газ. Так само і в інших технологічних процесах. Як можна конкурувати, якщо на біржі починають торгуватися з 8 тис. на 15,5 тис. грн за газ. Про що можна говорити? , - говорить глава "Укрлегпрому".

У той час менш чутливою категорією залишилася продукція "мас-маркет", яка в меншій мірі використовує натуральні матеріали і тому не споживає так багато ресурсів на переробку.

Тканини подорожчають на третину

Для тих, хто не звик поступатися звичній якості, залишаються локальні більш дрібні виробники: деякі з них заздалегідь подбали про закупівлю вихідних матеріалів або знайшли більш доступних постачальників.

Однак з одягом не все так однозначно, додає експерт: її постачальник, який працює з турецькими фабриками, дійсно підтвердив, що тканини (особливо трикотаж) дорожчають на 30%, що спричинить збільшення ціни на кінцевий продукт.

Другий виробник говорить, що буде змушений піднімати ціни, тому що вже два роки її тримає за рахунок того, що утискає маржу, але більше не зможе.

"Поступово дорожчали тканини, прив'язані до долара і євро. Плюс, вибирають якісне пошиття, а це значить, що швачки - недешеві. Таким брендам важливий виворіт, а не тільки зовнішня сторона тканини. Саме через те, що стежать за якістю і тримають марку, і через те, що власними силами стримувати ціну вже неможливо, на деякі позиції ціна восени підніметься ", - розповіла Подільська.

Локдаун

В цілому продажі в українських виробників зараз виросли буквально на 10-20%, масового інтересу помічено не було. Зараз їм складно планувати навіть вересень зважаючи на прогнозований осінній локдаун, який може порушити всі продажі.

Обсяги виробництв, за словами Подільської, зараз також значно зменшилися: українським виробникам стало безпечніше видавати по 2-3 моделі в місяць, ніж відшивати колекцію на початку сезону і думати, що з нею робити далі.

Більшість переходять на більш короткий виробничий цикл і купують тканини в тій же Туреччині та Італії, де можливий дрібний опт, викуп стічних тканин і дрібного метражу.

Що стосується попиту - тут ситуація ще менш зрозуміла. Як і реакція на ситуацію, що виникла у виробників.

"У нас завжди було 4 сезони, плюс "мода". Перед пандемією "пішла" зима, і раптом її не стало як сезону. В результаті виробники взуття та одягу залишилися з невикористаним запитом на сезонність. Зараз перспектива така, що залишається "мода" і незрозуміло скільки сезонів. І ось яким чином виробнику "вижити"- поки незрозуміло", - говорить Тетяна Ізовіт.

Високі ціни можуть відлякати покупця

Трохи по-іншому ситуацію бачить директор ГО "Економічний дискусійний клуб" Олег Пендзин.

Він вважає, що головний орієнтир для виробника при підвищенні цін на одяг і взуття повинні бути платоспроможність населення, яке за останній час багатшим не стало. І якщо виробники або ритейл поставлять на взуття або одяг ціну на 30% більше, то значить, що і продадуть вони її на 30% менше, впевнений він.

Експерт не заперечує, що в разі заборони цін виробник, можливо, заробить і менше, але "це краще, ніж нічого".