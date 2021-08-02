В'язниця для Порошенка: чим може обернутися поява Чауса в Україні

Перед вихідними в Києві трапилася епічна історія, якою завершилася п'ятирічна епопея з розшуком судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Вона настільки насичена подіями, що цілком може лягти в основу гостросюжетного трилера, повідомляє Вести.

У ній і викрадення з перевозом через кордон представниками розвідки, і стопки акуратно пронумерованих доларових купюр, і мафіозні зв'язки "на самому верху", і несподівана поява головного героя в одній спідній білизні в далекому селі Вінницької області, і хвилюючі погоні центром Києва. А ще протистояння між двома українськими спецслужбами - СБУ і НАБУ, одна з яких явно не хоче, щоб правда про суддю спливла назовні.

Журналісти розповідають про історію і пояснюють, через що за Миколу Чауса зійшлися силовики та чому історія загрожує кримінальним переслідуванням як попередньому президенту Петру Порошенку, так і нинішньому українському керівництву.

Чим знаменитий суддя

Микола Чаус 15 років пропрацював в Дніпровському райсуді Києва. Перші згадки про нього належать подіям 2013-2014 років, коли він позбавив на пів року прав "автомайданівця", пенсіонера Костянтина Вельтіщева, хоча свідки й камери вказували: в зазначений день машина не покидала місце зберігання.

"Факт: при розгляді справ за тією ж статтею, що не торкалася Майдану, суддя жодного разу не позбавляв водіїв прав. А тут проявив таку принциповість", - писав у "Фейсбуці" адвокат Роман Маселко, який захищав пенсіонера.

Ще один епізод - з припиненням кримінальної справи проти Юрія Іванющенка, одного з представників попередньої влади. Але справжню славу Чаус знайшов в наприкінці 2015-го, коли на нього розподілили справу дніпропетровського політика Геннадія Корбана, який був підозрюваним по важких статтях: викрадення людей, керівництво ОЗУ. До зали суду Корбана доставили відразу після операції на серці, і суддя відправив його за ґрати на два місяці. А засідання у цій справі били рекорди тривалості - аж до 36 годин, що пізніше особливо відзначили у звіті Верховного комісара ООН з прав людини. У цій історії важливим є той факт, що "патроном" Корбана був тоді губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський, з яким у Порошенко був конфлікт.

Крах Чауса трапився в серпні 2016- го, коли він засудив якусь Світлану Стасевич до п'яти років умовно за торгівлю наркотиками (прокурор просив сім років позбавлення волі). У Чауса вдома провели обшук і виявили на городі "скарб" - $ 150 тис. У звичайній півторалітровій банці.

У вересні Рада дала згоду на арешт судді, але до того моменту він зник. Пізніше стало відомо, що Чаус знаходиться в Молдові, де просить політичного притулку. За словами дружини Чауса - Світлани, в сусідню країну його вивезли за сприяння тоді ще депутата від БПП Олександра Грановського, так званого "наглядача" за судовою гілкою влади. Він же нібито й оплачував перебування Чауса в Молдові (і, за деякими даними, за підтримки місцевого олігарха Плахотнюка, що мав добрі стосунки з Петром Порошенком).

Коли Чаус творить хаос

Кишинів відмовив судді в отриманні політичного притулку. І поки він оскаржував відмову, в Молдові змінилася влада. Замість Ігоря Додона прийшла новий президент Мая Санду, а роком раніше країну покинув і Плахотнюк, який потрапив у немилість. Нарешті, в перших числах квітня Чаус був викрадений прямо в центрі Кишинева, недалеко від будинку, де проживав. Його схопили та посадили спочатку в мікроавтобус, пізніше - в позашляховик. Відео з камер спостереження молдавська сторона оприлюднила без зволікань, тоді ж в Кишиневі озвучили дані про те, що автомобіль міг належати посольству України. Більш того, на цьому авто Чауса і вивезли з Молдови в Україну.

Ще через пару днів журналістам-розслідувачам злили паспортні дані 10 осіб, яких в Кишиневі перевіряли на причетність до викрадення. Ними виявилися в т. Ч. Люди, пов'язані з ГУР Міноборони України (тобто армійська "розвідка"), ще один - колишній чиновник Нацполіції. ГУР, зрозуміло, дані спростувало. Але дипломатичний скандал наростав.

17 травня Чаус записав відеозвернення, пообіцявши повернутися і дати відповіді "суспільству і правоохоронцям". І, нарешті, в п'ятницю, 30 липня, Чаус з'явився на публіці. Прозаїчно: в райвідділ містечка Могилів-Подільський на Вінниччині прийшло повідомлення від старости села Мазурівка про виявлення на території села громадянина Миколи Чауса. Він в дивному вигляді (в одних трусах) "нарізав кола" в центрі села, а потім повідомив, що був викрадений невідомими та є суддею. У ЗМІ з'являється фото: суддя в тих таки трусах сидить в кабінеті, мабуть, старости, а на столі перед ним - сліди простої трапези.

Прибулі на виклик поліцейські ідентифікували Чауса, затримали його, проте незабаром в село приїхали співробітники СБУ, які забрали суддю у поліції.

"Обговорив з друзями з "контори" (СБУ. - Авт.) історію з Чаусом... За їхньою інформацією, після того, як ГУР підкинуло Чауса, представники СБУ повинні були першими приїхати, акуратно "запакувати" і перевезти в ізолятор на Аскольдів провулок. Але виконавці банально переплутали, куди їхати. Що і запустило маховик помилок, - розповідає політолог Віктор Таран. - Спочатку Чаус, що просидів в трусах тривалий час на трасі, вирішив сам дістатися до найближчого ОТГ. Там він і "засвітився". До нього рвонули представники НАБУ, яких буквально на мить встигла випередити СБУ. І коли почалася гонитва, СБУ не змогла відірватися".

Медаль "За взяття судді"

Детективи НАБУ записали відео погоні. У соцмережі злили вже фінальний момент, з "ралі" по Києву: детектив в гучномовець вимагає від водіїв "конторських" мікроавтобусів "Фольксваген" зупинитися. Безрезультатно: машини СБУ мчать по місту, одна з них навіть підрізає мотоцикліста, провокуючи падіння. Потім в'їжджають в главк на вул. Володимирській, і дорогу детективам НАБУ перегороджує охорона.

"На зв'язок з детективами НАБУ правоохоронці ... не виходили. Закликаємо їх дотримуватися закону і передати підозрюваного", - оголосило НАБУ на своїй сторінці.

У НАБУ на Чауса більше прав: вони першими відкрили виробництво і ведуть його з 2016 року. Тоді дії СБУ - це пряме порушення законів. З іншого боку, СБУ також випустила комюніке.

"СБУ не "викрадала" суддю ... З травня 2021-го СБУ здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екссудді Чауса і незаконного переправлення його через держкордон", - йдеться в заяві.

Від того, хто саме - СБУ або НАБУ - отримає доступ і проведе допити судді, залежить дуже багато чого. По-перше, обидві силові структури мають різні завдання (і управляються з різних центрів). Якщо СБУ лежить повністю у сфері впливу Офісу президента і Банкової, то НАБУ має пряме відношення до США і "західних партнерів" України.

"Директор НАБУ Ситник розуміє, що Чаус - його золота карта, і відступати не буде, - вважає політолог Олексій Голобуцький. - А ми все пам'ятаємо, що НАБУ й особисто Ситник мають статус "священної корови" від наших західних партнерів. І оскільки з гучними справами не склалося - суддя Чаус з банками грошей, - це прекрасний момент для реабілітації НАБУ".

По кому подзвін

По-друге, важливо, що саме знає Чаус. Він може розповісти, хто і як саме допомагав йому втекти з України у 2016-му (а версій було кілька: від приватного літака і фальшивого паспорта до причетності особистої охорони Петра Порошенка). У разі якщо ці дані спливуть, проти експрезидента можуть відкрити вже не фіктивну, а реальну кримінальну справу за зловживання владою та службовим становищем.

Цікаво, що у Петра Порошенка це прекрасно розуміють: у квітні нардеп від ЄС Вікторія Сюмар писала в "Фейсбуці", що Чауса "використовують ... щоб отримати якісь заяви проти Порошенка". Та й проти Грановського, з яким суддя був знайомий, він може дати показання.

Нарешті, третій, досить важливий аспект. Команду викрасти Чауса з Молдови явно давав хтось у високих владних кабінетів, що, безумовно, є не зовсім законним. Цим фактом намагаються скористатися соратники Петра Порошенка: ексглава Мінінфраструктури Володимир Омелян, наприклад, пише, що "продюсерів і веселих хлопців з "Кварталу-95" чекає кримінальна відповідальність", а Віктор Кононенко, ексзаступник голови СБУ при Порошенко, вказує на повний розвал в координації та комунікації між правоохоронними органами:

"Влада їх розділила на "свої - чужі", і такі поняття, як підслідність, або у випадку з Чаусом - рішення суду, свідомо ігноруються... Влада не стоїть на сторожі Закону, а всіляко намагається його обійти".

Тарас Козуб