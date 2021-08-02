Третя хвиля COVID-19 в Україні: коли очікувати спалах
Владі України вдається оперативно реагувати на локальні спалахи й стримувати розвиток епідемії коронавірусу. Але ймовірність сплеску COVID-19 досить висока. Про це заявив у коментарі керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, повідомляє РБК-Украина.
Голова профільного комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький також вважає, що в країні буде зростання захворюваності. Є два прогнози, від яких відштовхується влада:
- оптимістичний (сплеск захворюваності може відбутися в другій половині вересня),
- песимістичний (у другій половині серпня).
У KSE вважають, що досить швидкий сплеск захворюваності відбудеться вже в першій половині серпня.
"Небезпека полягає в тому, що зараз всі регіони України знаходяться на мінімальному плато, маючи досить низький рівень захворюваності. Всі вони перестали демонструвати падіння захворюваності. Це якраз грунт для того, щоб почався сплеск", - пояснив Ганіченко.
Автор: Уляна Безпалько