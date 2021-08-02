У країнах без вакцин можуть з'явитися нові штами COVID-19

Поширення коронавірусу в країнах без вакцин збільшує ймовірність появи нових більш небезпечних варіантів інфекції. Про це йдеться в статті спецпосланців гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє Кореспондент.

"У той час як багато країн страждають від нестачі вакцин, держави, у яких є великі запаси цих препаратів, не повинні збирати їх у себе, прагнучи охопити все своє населення. Це навіть не в їх інтересах - інтенсивне поширення вірусу в країнах без вакцин збільшує ймовірність того, що з'являться більш трансмісивні і небезпечні варіанти інфекції, і може привести до того, що ефективність вже існуючих препаратів буде знижена", - підкреслюється в статті.

ВООЗ закликає першочергово вакцинувати найбільш вразливі групи населення - медиків, літніх, осіб з супутніми патологіями.

"Стратегія повинна враховувати заклики і прогнози ВООЗ про те, що до вересня 2021 року щеплення отримає принаймні 10% світового населення, до грудня - вже 40%, а до середини 2022 року - 60%", - відзначили спецпосланці організації.

Щоб досягти цієї мети, за чотири місяці потрібно вакцинувати 250 мільйонів чоловік в країнах з низьким і середнім рівнями доходу, вказали вони.