Над Львовом пронісся ураган: є загиблі

Під час урагану в Стрийському парку у Львові впало дерево на двох молодих людей. Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці, повідомляє Depo.ua.

Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині - 18 років.

Як повідомили у Львівській міській раді, в момент падіння дерева хлопець і дівчина сиділи на лавці в парку.

"Обставини події з'ясовують. Львівська міська рада висловлює співчуття рідним загиблих", - наголошується в повідомленні.

1 серпня над Львовом та областю пройшов ураган. У мережі публікують фото і відео наслідків негоди. Згідно з повідомленням патрульної поліції Львова, повалило дерево і на вулиці Князя Романа, в центральній частині Львова.

За даними видання "Варта 1", дерева також повалило у Львові на вулицях Головатого, Курмановича, Трускавецької. На вулиці Зеленій впав рекламний щит. Впало дерево також на трасі Самбір - Львів.