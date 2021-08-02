В Україні оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, в Україні, 2 серпня очікуються грози та сильні шквали вітру, про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, погода﻿ у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях буде дощовою - грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

2 серпня у східних, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.