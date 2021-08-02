Біткоїн різко впав

Курс біткоїна вийшов на новий виток волатильності. На вихідних вартість головної криптовалюти досягала максимуму з весни і піднімалася вище 42 тис. доларів за монету. А до понеділка курс обвалився більш ніж на 5%, біткоїн знову коштує менше 40 тис. доларів, повідомляє Сегодня.

Вранці 2 серпня біткоїн торгується по 39,6 тис. доларів. Добове падіння становить 5,1%, а ринкова капіталізація криптовалюти тримається значно вище 700 млрд доларів.

Що відбувається з курсом

Аналітики вже зазначали, що несподіване зростання біткоїна минулого тижня було виключно спекулятивним явищем. Фундаментальних причин для зростання курсу криптовалюти немає, тому інвесторам потрібно бути максимально обережними, попереджали аналітики FxPro.

Втім, головний стратег з криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук не виключив нового стрибка біткоїна.