Біткоїн різко впав
Курс біткоїна вийшов на новий виток волатильності. На вихідних вартість головної криптовалюти досягала максимуму з весни і піднімалася вище 42 тис. доларів за монету. А до понеділка курс обвалився більш ніж на 5%, біткоїн знову коштує менше 40 тис. доларів, повідомляє Сегодня.
Вранці 2 серпня біткоїн торгується по 39,6 тис. доларів. Добове падіння становить 5,1%, а ринкова капіталізація криптовалюти тримається значно вище 700 млрд доларів.
Що відбувається з курсом
Аналітики вже зазначали, що несподіване зростання біткоїна минулого тижня було виключно спекулятивним явищем. Фундаментальних причин для зростання курсу криптовалюти немає, тому інвесторам потрібно бути максимально обережними, попереджали аналітики FxPro.
Втім, головний стратег з криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук не виключив нового стрибка біткоїна.
"З 2 по 8 серпня Bitcoin може продовжити подорожчання і досягти цінових рівнів 44,6-46,4 тис. доларів. Тенденція зростання попиту не зупиняється протягом останніх 8 днів, що послужить причиною для поступового збільшення активності дрібних і великих спекулянтів. Новинний фон про те, що "кити" збільшують позиції на покупку буде основним тригером для зростання цін. Але водночас, якщо будуть надходити повідомлення про виведення коштів з криптобірж, так званої фіксації прибутку, або повідомлення про труднощі у відновленні роботи китайських майнерів - ентузіазм покупців скоротиться", – вважає Ковальчук.