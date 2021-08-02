Через негоду затримується ряд поїздів Укрзалізниці: список

Через негоду затримується ряд поїздів Укрзалізниці: список

Через погіршення погодних умов ряд поїздів курсує із запізненням.

Про це попереджає пресслужба Укрзалізниці.

"Увага! Через погодні умови на Західній Україні (обривами контактної мережі) ряд поїздів "Укрзалізниці" йде з запізненням", - попереджають в УЗ.

Так, через негоду затримуються потяги:

  • №244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
  • №44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);
  • №8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);
  • №34 Солотвино-Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №50 Трускавець-Київ (затримка склала 1 година);
  • №81 Ужгород-Київ (затримка склала 50 хвилин);
  • №358 Рахів-Київ (затримка склала 50 хвилин);
  • №25 Ужгород-Одеса (затримка склала 40 хвилин).

Причиною затримки деяких рейсів стала не тільки негода, а й поломка локомотива у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ-Славгород. Через це затримуються поїзди:

  • №81 Харків-Новоолексіївка (затримка склала 2 години 40 хвилин);
  • №9 Київ-Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин).

Також затримується і безпересадочний вагон Відень-Київ, який через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався по ст. Дебрецен на 5 годин 10 хвилин.

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