Заробітчан запрошують на Кіпр: зарплати

На Кіпрі тільки офіційно працевлаштувалися за минулий рік 12 тис. українців. Більшість з них (53%) – фахівці сфери інформаційних технологій. Крім того, попитом користуються розробники, інженери. При цьому кожен п'ятий українець на острові заробляє від 158 до 247 тис. грн на місяць, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в даних аналізу grc.ua. Другу позицію за популярністю після програмістів зайняли банківські співробітники. Попитом користуються фінансові аналітики, менеджери по роботи з клієнтами. Третє місце – адміністративний персонал і фахівці з продажу.

Які вимоги висувають:

знання англійської мови;

в 50% вакансій вказують наявність досвіду від трьох років;

у кожній третій вакансії – досвід від одного року;

тільки 7% вакансій – для фахівців без досвіду.

Абсолютна більшість роботодавців (78%) надають допомогу в оформленні робочих віз, допомагають переїхати разом з сім'єю і знайти роботу. Також варто відзначити, що на Кіпрі користуються попитом "м'які навички", тобто комунікабельність, можливість працювати в команді.

Зарплати:

Майже половина (44%) пропонують зарплати від 68,8 тис. грн;

34% вакансій – з зарплатою від 113,5 тисячі;

20% – зарплати від 158,3 до 247,7 тис. грн;

2% – від 247,7 тис. грн.

У середньому число вакансій для українських заробітчан виросло в 1,7 раза. Найпопулярніші країни: Польща і Чехія.