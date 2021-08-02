Уміння розслаблятися продовжує життя: висновки вчених

Вчені, в гонитві за вирішенням питання про довголіття, визначили, що однією з головних функцій людського організму, яка збільшує тривалість життя, є здатність людини розслаблятися. Дана здатність дає можливість людині подолати стресову ситуацію і має оздоровчий ефект. Зараз вчені все більше впроваджують різні способи розслаблення для збільшення тривалості життя, повідомляє Menslife.

Як стверджують фахівці, не можна пред'являти до себе занадто великі вимоги й треба, в першу чергу, прислухатися до свого організму і орієнтуватися на своє самопочуття. Якщо людина не відчуває себе винуватим при переживанні моментів стресу, він від цього виграє. Життєві конфліктні ситуації при цьому переносяться набагато легше.

Такі висновки були зроблені після дослідження, в якому взяли участь 41 доброволець. Два дні вони проходили стрес-тести.

Всім учасникам необхідно було оцінити рівень співчуття до самого себе. В результаті, до кінця дня ті, хто більше собі прощали дрібних провин, були менш схильні до дії стресу.

Так, можна зробити висновок, що люди, які не можуть собі поспівчувати, більш схильні до хвороб, які можуть бути наслідком стресу. Не варто забувати, що стрес може бути причиною серцево-судинних захворювань і навіть хвороби Альцгеймера.