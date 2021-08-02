Нехитрі поради: як убезпечити квартиру на час відпустки
Залишаючи квартиру без нагляду на час своєї відпустки, варто подбати про безпеку житла на період своєї відсутності. Дотримання ряду не найскладніших рекомендацій дозволить знизити ризик потенційних проблем і неприємностей, які можуть зіпсувати враження від відпочинку, повідомляє Популярна механика.
Нехитрі поради дозволять знизити ризик проблем на час вашої відсутності вдома.
- Вимкніть газове обладнання та перекрийте вентилі на комунікаціях (але не загальдомовий стояк, інакше ви позбавите весь під'їзд газу);
- Перекрийте воду;
- Вимкніть електроприлади, а якщо їдете більше, ніж на два дні - відключіть холодильник;
- У разі тривалої відпустки оплатіть комунальні послуги авансом, щоб не привертати увагу до свого відсутності квитанціями в поштовій скриньці;
- Знайдіть людину, яка буде стежити за домашніми рослинами та тваринами, або знайдіть пересмикування для домашніх вихованців.