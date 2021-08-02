Нехитрі поради: як убезпечити квартиру на час відпустки

Нехитрі поради: як убезпечити квартиру на час відпустки
Фото: Pixabаy

Залишаючи квартиру без нагляду на час своєї відпустки, варто подбати про безпеку житла на період своєї відсутності. Дотримання ряду не найскладніших рекомендацій дозволить знизити ризик потенційних проблем і неприємностей, які можуть зіпсувати враження від відпочинку, повідомляє Популярна механика.

Нехитрі поради дозволять знизити ризик проблем на час вашої відсутності вдома.

  • Вимкніть газове обладнання та перекрийте вентилі на комунікаціях (але не загальдомовий стояк, інакше ви позбавите весь під'їзд газу);
  • Перекрийте воду;
  • Вимкніть електроприлади, а якщо їдете більше, ніж на два дні - відключіть холодильник;
  • У разі тривалої відпустки оплатіть комунальні послуги авансом, щоб не привертати увагу до свого відсутності квитанціями в поштовій скриньці;
  • Знайдіть людину, яка буде стежити за домашніми рослинами та тваринами, або знайдіть пересмикування для домашніх вихованців.
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