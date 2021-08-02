Нехитрі поради: як убезпечити квартиру на час відпустки

Залишаючи квартиру без нагляду на час своєї відпустки, варто подбати про безпеку житла на період своєї відсутності. Дотримання ряду не найскладніших рекомендацій дозволить знизити ризик потенційних проблем і неприємностей, які можуть зіпсувати враження від відпочинку, повідомляє Популярна механика.

Нехитрі поради дозволять знизити ризик проблем на час вашої відсутності вдома.