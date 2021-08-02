Олімпійські ігри: хто з українців виступає 2 серпня

2 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо буде розіграно 22 комплекти медалей у дев'яти видах спорту, повідомляє УНИАН.

У вільній боротьбі на Олімпіаді стартувала Алла Черкасова. Вона вже вийшла до півфіналу.

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров цього дня проведе поєдинок за бронзову медаль.

У швидкісній стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів на Павла Коростильова чекає другий етап кваліфікації, а в кваліфікації у стрільбі з гвинтівки на дистанції 50 метрів виступлять Сергій Куліш і Олег Царьков.

Багато українців стартує на Олімпіаді в веслуванні на байдарках і каное: Дмитро Янчук і Павло Алтухов (каное-двійка, 1000 метрів), Марія Кічасова-Скорик і Юлія Юрійчук (байдарки-одинаки, 200 метрів), а також Людмила Кукліновська та Анастасія Тодорова (байдарка-двійка, 500 метрів).

У легкій атлетиці Михайло Кохан і Гліб Піскунов виступлять у метанні молота, Яна Гладійчук і Марина Килипко - у стрибках з жердиною, Анна Рижикова і Вікторія Ткачук - у півфіналі бігу з бар'єрами (400 м).

На Олімпіаді також стартують велогонщиці: Олена Старікова і Людмила Басова боротимуться в команді на велотреку.

Марта Федіна та Анастасія Савчук розпочнуть виступи в артистичному плаванні (у дуеті), а Олег Колодій боротиметься за вихід у фінал у стрибках з триметрового трампліну.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.

Розклад фіналів 2 серпня

2:30 - Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень (Сергій Куліш, Олег Царьков). Чоловіки, пістолет, 25 м.

3:00 - Легка атлетика. Чоловіки - стрибки в довжину. Жінки - 100 м / б.

6:00 - 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er - чоловіки і жінки.

7:00 - 9:30. Бадмінтон, жіночі пари.

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт (Олена Старікова і Людмила Басова)

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Жінки - 87 кг.

11:00 - 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки - опорний стрибок, кільця. Жінки - вільні вправи.

11:30 - 15:40. Кінний спорт. Триборство, особиста і Командна першість.

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба-76 кг. Греко-римська боротьба - 60 кг (Ленур Теміров), 130 кг.

13: 00 - Легка атлетика. Чоловіки-3000 м / б. Жінки - 5000 м, диск.

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - понад 87 кг.

14:00 - 17:00. Бадмінтон. Чоловік.