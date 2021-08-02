У Чехії збільшилася кількість нелегальних мігрантів з України

Серед нелегальних мігрантів, які проникають на територію Чехії, українців найбільше, повідомляє Depo.ua.

Всього в країні протягом періоду з 1 січня по 30 червня 2021 року виявили 5 430 нелегалів, з них 3 088 громадян України, ще 778 вихідців з Молдови, 364 афганця, 159 грузин і 143 в'єтнамця.

У поліції додали, що потік незаконних мігрантів виріс в порівнянні з показниками за аналогічний період 2020 року на 3 806 осіб - тобто зріс на 234,4%.

"Із загальної кількості 5 325 осіб (тобто 98,1%) були виявлені під час незаконного перебування, а 105 осіб - під час нелегальної міграції через зовнішній шенгенський кордон Чехії", - йдеться в повідомленні поліції.

Зростання кількості нелегальних мігрантів пов'язують з введенням в країні з березня минулого року режимом надзвичайної ситуації.

Найчастіше порушники потрапляли в Чехію автотранспортом зі Словаччини, вказуючи при в'їзді, що направляються в Німеччину.