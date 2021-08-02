У Німеччині судитимуть 100-річного колишнього охоронця концтабору

У Німеччині вирішили судити 100-річного колишнього охоронця концтабору. Він пропрацював три роки в Заксенхаузені, повідомляє Слово і діло.

Судовий процес розпочнеться в жовтні. Чоловік служив охоронцем у концтаборі з 1942 до 1945 рік. Однак ім'я охоронця і конкретні звинувачення не уточнюються.

Голова суду Франк Штарк зазначив, що підсудний братиме участь у засіданнях від двох до двох з половиною годин на день.

Адвокат Томас Вальтер, який протягом багатьох років представляв спільних позивачів в останньому нацистському розгляді, вважає це необхідним, навіть попри похилий вік учасника.

"Заксенхаузен був місцем для нацистського керівництва біля воріт Берліна через їхні ілюзій про те, що вони правлять життям і смертю. Багато позивачів в такому ж віці, як і обвинувачений, і сподіваються на встановлення справедливості", – каже Вальтер.

Табір Заксенхаузен в Оранієнбурзі на північ від Берліна був відкритий в 1936 році. За роки свого існування через нього пройшли понад 200 тисяч осіб. Там було вбито близько 20 тисяч ув’язнених.