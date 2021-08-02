Місячний рибальський календар 2021 рік: погані і хороші дні

У південних регіонах - низов'ях Волги, Дону, Уралу, Дніпра, Кубані та інших річок Каспійського, Азовського; і Чорноморського басейнів - триває літня рибалка. У водоймах північних регіонів клювання теплолюбних риб погіршується, повідомляє Дом рыболова.

Слабшає клювання сома, карася, вугра, лина. Краснопірка йде на дно або тримається в півводи. Але якщо погода стоїть жарка, то ці риби ловляться непогано.

У річках ще багата рослинність, але вода вже остигає. Добре ловляться короп, сазан, карась, головень, язь, лящ і плотва. Беруть і хижаки: окунь, щука, судак і жерех. Сом влаштовує прощальне клювання - незабаром він піде на зимову сплячку.

Серпень - час вильоту зеленої сарани. Її вже чекають головень і язь, краснопірка і жерех, які прекрасно ловляться в серпні на цю насадку. Серпневе клювання великої риби помітний за годину-дві до світанку. Він може тривати до сходу сонця, поки не стане занадто жарко.

Вечірнє клювання починається години за три перед заходом сонця і може тривати до півночі. І вже після 21-ї години не обійтися без підсвічування поплавка на вудці або сторожка на донці.

Пожвавлюється клювання окуня. Його ловлять на вудку з боковим кивком і блешнею у заростей осоки, латаття, у навислих над водою кущів, а на глибоких ділянках водойми - стрімким блеснением з човна. До кінця серпня ночі холодні, на ґрунті можливі заморозки, поведінка риби все менш активно.

Перспективні дні в плані відмінного клювання в серпні: з 1 по 3, а так само з 12 по 17 і 29-31 число місяця.

Дні, коли очікується хороше клювання риби: 4, 5, 11, 18-20, 26-28 число.

Погане клювання риби: з 6 по 10, з 21 по 25.