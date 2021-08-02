Bloomberg: "ПП-2" не зупинять, навіть якщо він стане зброєю РФ

Німеччина не збирається зупиняти прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-2", навіть якщо Росія спробує використовувати його як геополітичну зброю. Про це, посилаючись на Bloomberg, повідомляє Ліга.net.

Відзначається, що в разі агресивних дій Росії Німеччина зосередиться на ширших санкціях на рівні Європейського Союзу. Це складніший шлях для відповідних заходів, заявили співрозмовники. Так в Німеччині планують діяти замість прямого удару по газовому зв'язку з Росією, пише видання.

Відзначається, що президент США Джо Байден намагався переконати Німеччину погодитися на жорсткі заходи, якщо Росія спробує використовувати трубопровід для підриву України. Хоч канцлер Ангела Меркель і погодилася вживати заходів "на національному рівні", відмова Берліна від можливості перекрити трубопровід - потенційна перемога для президента Росії Володимира Путіна, пише видання. Це також і удар по Білому дому.

При цьому представник уряду Меркель підтвердив, що Німеччина зобов'язана діяти, якщо трубопровід будуть використовувати не за призначенням. Він відмовився від уточнень.

Відзначається, що швидше за все позиція Берліна в цьому питанні не зміниться навіть після відставки Меркель після виборів 26 вересня. Повідомляється, що проєкт російського трубопроводу підтримує весь політичний спектр країни, крім партії Союз 90/Зелені.