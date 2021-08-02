Підготовка до опалювального сезону під загрозою – експерт

Підготовка до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років усе ще під загрозою через маніпуляції трейдерів-спекулянтів, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив член наглядової ради "Донбасенерго", перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква.

"Регулятор збільшив верхні нічні та денні прайс-скепи майже у 2 рази. Натомість це не привід для великих хвилювань споживачів та надмірної радості теплової генерації. При "правильній" бізнес поведінці "Енергоатома", Гарпока, трейдерів, у тому числі імпортерів, усе може бути не так суворо. Бо "недоторкана" нижня ціна 10 коп/кВт год на РДН залишилася доступною для всіх, та й правила балансуючого ринку та система примусу "вивалювання" на нього з РДН залишилися недоторканими" , - зазначив експерт.

За його словами, регуляторні умови все ще дозволяють недобросовісним посередникам штучно обвалювати ціну нижче собівартості її виробництва.