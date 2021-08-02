Mercedes-Benz S-Class отримав броньовану версію Guard

Німецька компанія Mercedes-Benz представить на автомобільній виставці IAA2021 у Мюнхені нову версію флагманського седана S-Class. Новинка забезпечує найвищий клас балістичного захисту VR10, який доступний для цивільних транспортних засобів, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Зокрема, модифікація S680 Guard захистить водія та пасажирів від куль гвинтівки СГД із патроном 7,62х54 мм, а також від розриву декількох гранат. Вищий рівень захисту забезпечують тільки спеціальні бронемашини.

Новинка забезпечує найвищий клас балістичного захисту VR10. Джерело: Mercedes-Benz

У процесі створення новинки була майже вдвічі (до 10 см) збільшена товщина багатошарових бічних стекол, а на зміну пневматичним прийшли гідравлічні склопідйомники.

У процесі створення новинки була майже вдвічі (до 10 см) збільшена товщина багатошарових бічніх стекол. Джерело: Mercedes-Benz

Кріплення дверей посилили. Джерело: Mercedes-Benz

Незважаючи на те, що зовні автомобіль практично не відрізняється від свого неброньованого аналога, силова структура кузова створена заново. Порівняно з колишньою версією броньованого S-Class, автомобіль додав у вазі всього 100 кг і тепер його маса досягає 4,3 тонни. Це стало можливим за рахунок нових конструктивних рішень та активного використання композитних матеріалів захисту. Трансмісія та підвіска були посилені з урахуванням збільшеної маси та вимог надійності. Пластикові вставки у колесах дозволяють продовжувати рух навіть у разі повної втрати тиску в шині на відстань до 30 км.

Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic приводиться у рух найпотужнішим мотором у гамі – 6-літровим V12 з двома турбінами. Він розвиває 612 к.с., а обертовий момент досягає 830 Нм. Крім того, вперше броньований S-клас отримав повний привід.

Салон Mercedes-Benz S 680 Guard. Джерело: Mercedes-Benz

Покупці зможуть замовити новинку в довгообразному виконанні, з 4- або 5-місним салоном. У списку опцій – спецсигнали, системи пожежогасіння та створення надлишкового тиску в салоні, холодильник з доступом із салону, інтерком зовнішнього зв'язку та багато іншого.

Блок управління спеціальними функціями. Джерело: Mercedes-Benz

У процесі уважного розгляду зовні броньовану версію можна відрізнити за широкими чорними "рамками" стекол, звичайними (не висувними) ручками, а також високопрофільною гумою.

Новий Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic вже доступний для замовлення. Джерело: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic вже доступний для замовлення. На виготовлення одного такого автомобіля потрібно 2 місяці. Вартість у Німеччині стартує з позначки 547 тисяч євро.