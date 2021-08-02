Чому на обличчі з'являється висип: як з цим боротися

Косметологиня Ольга Петруніна розповіла, що висипання на обличчі можуть з'являтися через вмивання милом, відсутність тоніка і препарати без призначення лікарів. За словами фахівчині, також не можна чіпати обличчя руками, повідомляє Обозреватель.

Експертка зазначила, що висипання можуть викликати навіть скраби. Відповідний пост Петруніна опублікувала на сторінці в Instagram.

Агресивна умивалка, умивання милом

Умивання такими засобами збиває РН баланс, що призводить до висипання і зневоднення шкіри. Під час вибору умивалки звертайте увагу не на написи на баночці (для жирної шкіри), а на склад. Агресивні компоненти повинні бути на останніх рядках або бути відсутніми. Мило залиште для рук, умивати ним обличчя не можна.

Відсутність тоніка

Найчастіше причина висипань – наслідок збитого РН-балансу шкіри обличчя.

Головна функція тоніка – вирівняти РН балансу шкіри. Тонік пом'якшує дію води, нейтралізує дію умивалки, по відчуттях це зволоження і комфорт. Це обов'язковий продукт у догляді.

Невідповідна одне одному пара умивалка+тонік

Якщо пара умивалка+лосьйон підібрані правильно, у них правильний і адекватний склад, вони вирішуватимуть 80% всіх проблем шкіри. Важливо, щоб ці засоби дружили одне з одним і підходили стану вашої шкіри.

Якщо вас турбують висипання – не пошкодуйте грошей на хорошу пару умивалки+тоніка. Шкіра скаже вам дякую. Краще, якщо цю пару підбере фахівець.

Масла для обличчя

Масла провокують зневоднення і висипання. Якщо вам "мало крему", купіть хорошу пару "умивалка+тонік", яка буде працювати зі зневодненням.

Скраби

Особливо з натуральних частинок (абрикосових кісточок, зерен кави і тд). Скраби травмують шкіру і розносять вміст гнійних прищиків по всьому обличчю.

Механічні щіточки для обличчя

Сильно травмують шкіру і підсилюють висипання. Нашій шкірі не потрібне тертя. А щоб глибоко очистити її, досить неагресивної умивалки на кожен день і глибокий делікатний пілінг щотижня.

Спирт і аптечні препарати з реклами від прищів без призначення лікаря

Не треба припікати прищі спиртом, і тим, що ви "підібрали" собі самі, або за порадою подружки/блогера.

Чіпати обличчя руками

Самі того не помічаючи, ми часто чіпаємо обличчя несвідомо: чешемо, гладимо, щось колупаємо. Перестаньте це робити. Обличчя можна чіпати тільки коли воно чисте і чистими руками.