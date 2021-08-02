Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку скоротилися на 522 млн

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 серпня 2021 року склали 9,875 млрд грн, що на 522 млн грн менше, ніж на початок липня, повідомляє БiзнесЦензор.

Для порівняння, на 1 серпня 2020 року на ЄКР знаходилося 51,69 млрд грн 1 серпня 2019 року - 48,96 млрд грн, 2018 року - 1,99 млрд грн 1 серпня 2017 року - 44,07 млрд грн.

Як повідомлялося, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 липня становили 10,4 млрд грн, що на 12,8 млрд грн менше, ніж на початок червня.