Китай посилює карантин

Уряд Китаю посилює карантинні обмеження у низці міст, зокрема у Пекіні, на тлі зростання випадків коронавірусу через штам "Дельта", повідомляє Укрінформ.

У понеділок Китай повідомив про 55 нових локальних випадків зараження COVID-19, оскільки спалах хвороби через варіант "Дельта" охопив понад 20 міст та більше десятка провінцій.

Органи місцевого самоврядування у великих містах, включаючи Пекін, протестували на COVID-19 мільйони жителів.

Згідно з офіційною заявою, центральне місто Чжучжоу в провінції Хунань у понеділок наказало понад 1,2 мільйона жителів залишатися вдома під суворим карантином протягом наступних трьох днів.

За даними Сіньхуа, з неділі в районі Юндін в Чжанцзяцзі, який є популярним туристичним напрямком, закриті всі житлові мікрорайони в міській частині, де проживає 1,5 млн осіб.

У зв'язку з останнім спалахом коронавірусу, влада міста вимагає від усіх туристів здати три тести на нуклеїнові кислоти коронавірусу нового типу перед тим, як покинути місто. В останні дні кілька китайських міст повідомили про різке зростання захворюваності COVID-19. Деякі з цих випадків були пов'язані з поїздками в Чжанцзяцзе.

Тим часом Пекін заборонив туристам в’їзд до столиці. Тільки мандрівники за наявності негативного тесту ампліфікації нуклеїнової кислоти можуть потрапити в місто.

У неділю влада міста закликала жителів не виїжджати з Пекіна без необхідності.