Суд дозволив заочне розслідування відносно Януковича

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на здійснення заочного розслідування щодо екс-президента України Віктора Януковича у справі про вбивства протестувальників на Майдані в 2014 році, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних відносно мітингувальників у лютому 2014 в центральній частині міста Києва – на майдані Незалежності та прилеглих вулицях" , - зазначено в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що оскільки колишній президент переховується від органів слідства і суду на території РФ, таке рішення суду дає право стороні обвинувачення проводити досудове розслідування щодо нього в його відсутність (in absentia).

"За даними слідства, колишній глава держави, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження президента України, діючи в складі організованої групи спільно з головою СБУ та міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування співробітниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії і розгону демонстрантів.

Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 осіб", - підкреслюється в повідомленні.

Таким чином, як пояснюють в Офісі генпрокурора, підозрюваному інкримінується організація у складі злочинного угруповання незаконного перешкоджання проведенню мітингів, перевищення співробітниками правоохоронних органів влади і службових повноважень, умисні вбивства і закінчені замахи на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організація терористичного акту ( ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1 , 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.