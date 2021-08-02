"Дія" офіційно замінить паперові паспорти

Серед нечисленних, але важливих змін, які чекають на українців у серпні, – перехід країни у режим paperless, повідомляє Сегодня.

З 24 серпня набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи:

будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія";

цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового паспорта;

у кожної організації повинні бути зчитувальні пристрої, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта з системи "Дія".

Це передбачає законопроєкт № 5495. Він уже пройшов усі стадії розгляду у Верховній Раді. Щоправда, за станом на 2 серпня законопроєкт ще не набув сили закону, оскільки перебував на підписі у президента.

Президент Зеленський ще не підписав закон

Де можна використовувати е-паспорт:

на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства, крім випадків перетину державного кордону, в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;

в ЦНАП для отримання державних послуг;

в державних установах і судах;

для отримання відправлень на пошті;

для підтвердження віку в супермаркетах;

для підтвердження особи і здійснення касових операцій в банках;

для відкриття банківського рахунку онлайн;

для подорожей по Україні літаком і поїздом, заселення в готель.

При цьому Україна першою у світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону, заявляв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що таке електронний цифровий підпис, як його отримати і для чого він потрібен.