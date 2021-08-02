В тренді з Надею Дорофєєвою: топ-5 модних аутфітів

Українська співачка Надя Дорофєєва є володаркою, напевно, наймоднішого гардероба. Дівчина завжди виглядає стильно, дорого, розкішно. Її образи можна сміливо брати на замітку, і, повірте, рівних вам не буде, повідомляє УНИАН.

Почнемо з літнього аутфіта, який прикрасить будь-яку дівчину - шорти, об'ємна сорочка, панама і шльопанці. Так, ці речі - елементи базового гардероба, але зверніть увагу на підбір кольорів. Візьміть на замітку поєднання ніжно-молочного, білого і коричневого.

instagram.com/nadyadorofeeva

Легкий костюмчик зі спідниці і топу з рукавами-ліхтариками. У такому одязі вам точно не буде жарко, більш того, ви зможете продемонструвати всьому світу свою підтягнуту фігуру. Не дарма ж дівчатка починають ходити в спортзал напередодні літа. Білі кеди ідеально підходять під такий аутфіт.

instagram.com/nadyadorofeeva

Білі міні-шортики з топом-бюстгальтером і жилеткою без рукавів - мастхев цього літа. Додайте, як Дорофєєва, стильні ланцюги на шию, сонцезахисні окуляри і, наприклад, браслет. Все, ви готові підкорювати цей світ.

instagram.com/nadyadorofeeva

Також варто звернути увагу на стильні світлі джинси з вирізами на стегнах. Надя поєднує їх з корсетними топами і кедами. Для вечірньої прогулянки - саме те.

instagram.com/nadyadorofeeva

І, звичайно, вашій увазі "лук", який уб'є всіх наповал. Лакові штани, бежевий топ і шкіряна портупея - ох і вогненний образ.