Запаси газу в ПСГ України досягли планового рівня

Станом на 1 серпня в підземних сховищах України (ПСГ) знаходиться 17 млрд куб.м газу. Плановий обсяг досягнутий за два з половиною місяці до початку опалювального сезону, повідомляє РБК-Україна.

За даними НАК "Нафтогаз України", на початок серпня в українських сховищах у режимі "митний склад" зберігається 3,9 млрд куб.м газу, що належить іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам.

"Ми розраховуємо, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії реалізовуватимуть обсяги газу, які вони зберігають у підземних сховищах, в Україні, а не вивозитимуть за кордон. Зі свого боку компанія продовжує імпортувати газ і закачувати його в сховища. За нашими внутрішніми планами, обсяги повинні бути ще більше" , - прокоментував голова правління НАК" Нафтогаз України " Юрій Вітренко.

Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходженню.

Планом передбачено на 15 жовтня 2021 року наявність природного газу в сховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, в тому числі забезпечення потреб побутових споживачів і підприємств теплопостачання, але не менше 17 млрд куб.метрів.

Максимум газу у підземних сховищах України був досягнутий 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу. Закачування газу почалося 30 квітня 2021 року.

Автор: Олександр Білоус