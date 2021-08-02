У літніх людей, які перехворіли COVID-19, виявили зміни мозку

Коронавірус може викликати у людей похилого віку зміни в мозку, які відбуваються під час хвороби Альцгеймера, повідомляє Кореспондент.

Аргентинські вчені виявили, що протягом шести місяців після хвороби в пам'яті й мисленні людей похилого віку спостерігається велика кількість деменційних змін незалежно від тяжкості перебігу захворювання.

Інше дослідження в США також підтвердило, що в крові літніх жителів Нью-Йорка, у яких на ранній стадії COVID-19 спостерігалися неврологічні симптоми, виявили білки, пов'язані з деменцією.

Протягом 3-6 місяців після зараження у 20% з них з'явилися проблеми з короткочасною пам'яттю, а у 34% були й серйозні порушення, в тому числі проблеми з довготривалою пам'яттю та з підбором слів.