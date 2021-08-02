Лікар попередив про їжу, яка руйнує підшлункову

Лікар попередив про їжу, яка руйнує підшлункову

Кандидат медичних наук ендокринолог клініки МДУ Зухра Павлова пояснила, від якої їжі не тільки накопичується зайвий жир, але і гинуть клітини підшлункової залози, повідомляє Російська газета.

Переїдання солодкого або калорійного загрожує надмірним накопиченням жирової тканини.

"У жирової тканини неминуче виникає системне запалення з оксидативного стресу, на тлі якого розвивається інсулінорезистентність, і гинуть клітини підшлункової залози (не тільки вони), що виробляють інсулін", - пояснила кандидат медичних наук в своєму телеграм-каналі.

Лікар також розповіла, якими повинні бути перерви між прийомами їжі.

"Людина повинна їсти не раніше, ніж через три години від попереднього прийому їжі й не пізніше, ніж через п'ять годин", - уточнила доктор, зазначивши, що "голодувати довше п'яти годин точно не варто".

При такому інтервалі між прийняття їжі починає активуватися ліпопротеінліпази (ЛПЛ). Вона підвищує свою активність в жировій тканині. І тоді починається формування жирових запасів.

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