Лікар попередив про їжу, яка руйнує підшлункову

Кандидат медичних наук ендокринолог клініки МДУ Зухра Павлова пояснила, від якої їжі не тільки накопичується зайвий жир, але і гинуть клітини підшлункової залози, повідомляє Російська газета.

Переїдання солодкого або калорійного загрожує надмірним накопиченням жирової тканини.

"У жирової тканини неминуче виникає системне запалення з оксидативного стресу, на тлі якого розвивається інсулінорезистентність, і гинуть клітини підшлункової залози (не тільки вони), що виробляють інсулін", - пояснила кандидат медичних наук в своєму телеграм-каналі.

Лікар також розповіла, якими повинні бути перерви між прийомами їжі.

"Людина повинна їсти не раніше, ніж через три години від попереднього прийому їжі й не пізніше, ніж через п'ять годин", - уточнила доктор, зазначивши, що "голодувати довше п'яти годин точно не варто".

При такому інтервалі між прийняття їжі починає активуватися ліпопротеінліпази (ЛПЛ). Вона підвищує свою активність в жировій тканині. І тоді починається формування жирових запасів.