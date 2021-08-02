У "ДНР" просять жителів самостійно прибрати "Донбас Арену"

В угрупованні "ДНР" хочуть ініціювати суботник для того, щоб привести в порядок парк біля стадіону "Донбас Арена" в Донецьку. Про це заявив глава "Громадської палати ДНР" Олександр Кофман, повідомляє Новости Донбасса.

Він пояснив, що "у держави зараз немає ресурсу прибрати в парку".

Кофман нагадав, що "Громадська палата" вже організувала суботник в парку "Гулівер", в якому виникли суперечки через будівництво церкви.

"Зараз я хочу привернути цих же хлопців, щоб спільними зусиллями, кинувши загальноміський клич, навести порядок на" Донбас Арені ": покосити траву і навести там порядок", - сказав він.

Відзначимо, що парк навколо стадіону "Донбас Арена" в Донецьку прийшов в запустіння. За газонами ніхто не доглядає, вони заросли бур'янами. Рослинність пробилася навіть через тротуарну плитку. Крім того, засохли деякі дерева.