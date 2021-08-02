Українців попередили про можливість втрати земельних ділянок

Українців попередили про можливість втрати земельних ділянок

Власники земельних ділянок чи паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити. Оформити потрібно до 2025 року, повідомляє РБК-Україна.

"Законодавством України встановлено, що якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки", - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті нагадали, що отримання кадастрового номера земельної ділянки - необхідна умова для реєстрації права власності.

Для присвоєння кадастрового номера необхідно звернутися в Держгеокадастр і передати на розгляд пакет документів:

  • заяву (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки встановленої форми;
  • оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
  • документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Автор: Олександр Білоус

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