У РФ в одному з регіонів втретє за літо випав сніг

У Магаданській області Росії в перші дні серпня випав сніг. Таку погоду в регіоні спостерігали вже в третій раз за за літо цього року, повідомляє РБК-Україна.

Місцеві жителі поділилися в мережі кадрами.

Сніг засипав перевали в Омсукчанському окрузі. Люди пожартували, мовляв, це свідчить про те, що "літо вже закінчилося".

Відзначається, що в Магаданській області сніг випадає втретє в цю літню пору. Перші два випадки, за повідомленнями користувачів соцмереж, відбулися 17 червня та 29 липня.

Примітно, що всі три рази сніжило на перевалах і трасах цього регіону. За словами метеорологів з колимського управління по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (УГМС), в Магаданській області снігопади влітку не є рідкістю і відбуваються майже щороку.

Відзначимо: клімат в Магаданській області досить строгий, вітри там протягом усього року холодні, а літо в цілому прохолодне. Середня температура становить +12 ...+ 16 градусів, але без морозів. Опадів випадає не менше 300-700 мм на рік. Територію повсюдно займає вічна мерзлота.