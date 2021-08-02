Natus Vincere і Virtus.pro отримали інвайт на PCS5 Europe Grand Finals

Клуби Natus Vincere і Virtus.pro візьмуть участь в PCS5 Europe Grand Finals по PUBG, повідомляє ТСН.

Стали відомі сім колективів, які отримали прямі запрошення на турнір PUBG Continental Series 5 Europe Grand Finals. У їх число увійшли дві східноєвропейські команди - Natus Vincere і Virtus.pro. Всього в змаганні візьмуть участь 16 складів, включаючи переможців регіональних кваліфікацій.

За український клуб Natus Vincere грають три російських кіберспортсмена і один - з Грузії. До складу російського Virtus.pro входять двоє українців і двоє росіян.

Інвайт також отримали:

BBL Esports;

Digital Athletics;

ENCE;

FaZe Clan;

Team Liquid.

У гранд-фіналі європейського дивізіону розіграють $ 250 тис., Рейтингові очки PGC і один слот на PUBG Global Championship +2021.