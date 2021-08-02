Смачні ідеї страв з сезонних продуктів в серпні

Серпень – останній місяць літа, але не останні для врожаю і приготування смачних наїдків. Талановитий кулінар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами своїм списком страв, які потрібно приготувати цього місця, повідомляє 24 Канал.

Що приготувати в серпні з сезонних продуктів?

Інжир: додавайте до салатів, запікайте його чи навіть подавайте у тостах з авокадо.

Вишня: вареники, варення з вишні, домашнє морозиво з вишнею або сорбет, десерт Анна Павлова з вишнею.

Персики: готуйте солодкі пироги, консервуйте у сиропі, подавайте у салатах чи як десерт – запечені з сиром.

Яблука: готуйте солодкі пироги, пиріжки, тарт-татени, варіть варення чи повидло на зиму.

Цукіні: приготуйте ікру на зиму до канапок чи замість гарніру. Фаршировані чи запечені квіти цукіні чи гарбуза.

Баклажан: приготуйте тещині язички, баклажани на грилі, баклажани з козячим сиром чи баклажанну ікру.

Болгарський перець: просто запечені, фаршировані сиром чи зеленою, фаршировані м’ясом з рисом, суп гаспачо.

Помідори: приготуйте в‘ялені на зиму, консервуйте у власному соку, варіть сік, суп гаспачо, салати, або просто з сіллю хлібом та запашною домашньою олією.

Кавун: можна просто їсти або приготувати солоний салат з кавуном та сиром.

Груша: приготуйте варення, солодкі пироги, тарти з франжипаном, або просто їжте сирою.

Лісові гриби: приготуйте смажені з олією на зиму, мариновані, або ризотто з лисичками чи картоплю з грибами.

Цвітна капуста: печена, у супі, смажена, як ризотто, або просто навіть сира чи маринована у салатах.

Диня: можна їсти холодною, або з хамоном, у салатах чи в‘ялену.

Свіжий мед: смакує з хлібом чи сиром.