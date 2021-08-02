Українці зможуть побачити оригінал конституції Пилипа Орлика

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 16 серпня, за тиждень до Дня незалежності України, в Софійський собор у Києві привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За тиждень до Дня незалежності України і вперше в історії нашої країни в Україну надійде оригінал Конституції Пилипа Орлика. Всі громадяни, починаючи з 16 серпня, зможуть побачити оригінал в Софійському соборі. Пам'ятка нашого права написана 300 років тому і пам'ятка нашої архітектури побудована 1000 років назад", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, в кінці червня Зеленський повідомив, що до 30-річчя незалежності України в Київ вперше за 311 років з Швеції привезуть оригінал першої української Конституції Пилипа Орлика 1710 року.

"Конституція Пилипа Орлика" - договори і постанови Прав і вольностей Війська Запорозького - конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права і обов'язки всіх членів Війська. Укладено 5 квітня 1710 року в м Бендери під час обрання Орлика гетьманом. Від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко.

Вона повинна була бути ратифікована шведським королем Карлом XII, в разі його перемоги в Північній війні. Написана на латині і староукраїнською мовою. Складається з преамбули і 16 статей. Україномовний оригінал Конституції зберігається в Москві в Російському державному архіві давніх актів.

Латиномовна копія XVIII століття зберігається в Стокгольмі Національному архіві Швеції (папка "Справи козацтва"). До архіву документ потрапив після розкопок на сільськогосподарських угіддях. Його знайшли в глиняному горщику, згорнутим в сувій. На думку шведських вчених, документ переписав Пилип Орлик для вручення дипломатам європейських держав.