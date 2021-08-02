Нудота без причини: обчислюємо проблемний орган

Нудота - це захисна реакція організму, яка покликана запобігати потраплянню в організм токсичних речовин. Вона відчувається як неприємне відчуття в надчеревній ділянці. Нерідко нудота передує блювоті, однак може виступати як самостійний симптом, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

В одних випадку нудота є логічною ознакою нездужання, але існують ситуації, коли нудота з'являється несподівано і з невідомих нам причин.

Далі в відео інформація на той випадок, якщо у вас з'явилася нудота, але ви не можете визначити її причину.