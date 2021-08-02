Лілія Ребрик відпочиває з чоловіком в Болгарії: фото на тлі моря

Українська акторка Лілія Ребрик відправилась з чоловіком на відпочинок в Болгарію. Щоправда, подружжя поєднуватиме відпустку з роботою. Зірка показала перші фото на тлі моря, повідомляє 24 Канал.

На особистій сторінці в інстаграмі актриса поділилась з шанувальниками першими фото з відпустки. Вона позувала з чоловіком на тлі моря. Лілія Ребрик постала перед камерою у чорному купальнику. Вона доповнила образ сережками-підвісками, а біляве волосся розпустила.

Акторка розповіла, що прилетіла з Андрієм Диким у Болгарію через роботу – пара бере участь в одному з фестивалів. Однак вони поєднуватимуть приємне з корисним, адже матимуть час і для відпочинку.

"Серпень, море і кохання… А про роботу ми подумаємо завтра," , – написала Лілія Ребрик.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальники акторки поділилися враженнями від нових фото та побажали зірковому подружжю хорошого відпочинку: